"У меня нет личных достижений в футболе. Когда я занимался футболом, у меня не было таких условий, которые есть сейчас. Когда я был в третьем классе, мы всем селом собирали металлолом, чтобы купить один кожаный мяч на школу.

Ингулец вернул украинского полузащитника из Европы

Я его берег, чтобы где-то не поцарапать, не пробить. Когда мы его пробили, то пришлось вырезать тот кубик, вставлять камеру, зашивать. Если бы у меня тогда были те условия для занятия футбол, что есть сейчас, я точно где-то играл бы.

А так у меня не получилось стать футболистом. Хотя, когда я пошел учиться в техникум в Кривом Роге, я от техникума играл за севгоковский Авангард. Тренеры увидели, что из меня может получиться футболист, но я не смог, потому что мать меня не отпустила в спортивную школу. Ей сказали, что меня перевели из Кривого Рога в Донецк, где я буду жить и тренироваться с уклоном на футбол. Она думала, что Донецк – это Африка.

Она 44 года проработала дояркой и, видимо, плохо знала географию. Сказала, что я никуда не поеду. Она меня не отпустила. У меня не получилось стать футболистом, а любовь к футболу не исчезла. Поэтому я решил развивать себя как президент футбольного клуба, вкладывая деньги в футбол", – сказал Поворознюк в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, перед стартом второй части сезона Ингулец идет в турнирной таблице УПЛ четырнадцатым, имея в своем активе 13 очков.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1