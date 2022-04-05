"На днях во время тренировки в Турине Монзуль получила повреждение У нее небольшая проблема с ногой, на восстановление потребуется неделя. Ей должны были дать назначение на матч мужской Серии В. Итальянский комитет арбитров прекрасно знает, кто такая Екатерина Монзуль, и следует ожидать ее назначений и на матче Серии А. Но, к сожалению, сейчас Монзуль травмировалась.

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Стрелецкая сейчас недалеко от Цюриха, в прошлую субботу у нее был матч второй лиги Швейцарии. Вскоре она будет работать в Испании, 7 апреля будет товарищеский матч Испания – Бразилия. Из Цюриха она будет лететь прямо в Мадрид. Сейчас Марина уже вовлечена в чемпионат Швейцарии.

Накануне войны у нас было три международных назначения. В частности, их получили Балакин, Шурман. Но мы поговорили с Розетти, и эти назначения были отменены, потому что мужчинам в Украине запрещено покидать страну. После войны эта работа будет возобновлена, но сейчас невозможно назначать наших арбитров на международные матчи.

Жизнь для арбитров сейчас очень усложнилась, как и у всех граждан Украины. Трудно поддерживать физические кондиции, тяжело без работы. Когда война прекратится, украинский футбол сможет возобновить соревнования сразу. Два года назад Украина была первой в Европе, возобновившей соревнования после COVID-19. Футбол – это жизнь для многих людей, а Украина – очень спортивная страна. Как только восстановится нормальная жизнь, футбол тоже вернется", – сказал Лучи в комментарии "Футбол NEWS".

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