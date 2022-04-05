"Днями під час тренування в Турині Монзуль зазнала пошкодження У неї невелика проблема з ногою, на відновлення буде потрібно тиждень. Їй мали дати призначення на матч чоловічої Серії В. Італійський комітет арбітрів чудово знає, хто така Катерина Монзуль, і слід чекати на її призначення і на матчі Серії А. Але, на жаль, Монзуль травмувалася.

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Стрілецька зараз неподалік Цюріха, минулої суботи у неї був матч Другої ліги Швейцарії. Незабаром вона працюватиме в Іспанії, 7 квітня буде товариський матч Іспанія – Бразилія. З Цюріха вона летітиме прямо до Мадриду. Наразі Марину вже залучено до чемпіонату Швейцарії.

Напередодні війни ми мали три міжнародні призначення. Зокрема їх отримали Балакін, Шурман. Але ми поговорили з Розетті, і ці призначення було скасовано, бо чоловікам в Україні заборонено залишати країну. Після війни цю роботу буде відновлено, але зараз неможливо призначати наших арбітрів на міжнародні матчі.

Життя для арбітрів зараз дуже ускладнилось, як і у всіх громадян України. Важко підтримувати фізичні кондиції, важко без роботи. Коли війна припиниться, український футбол зможе відновити змагання одразу. Два роки тому Україна була першою у Європі, яка відновила змагання після COVID-19. Футбол – це життя для багатьох людей, а Україна – дуже спортивна країна. Щойно відновиться нормальне життя, футбол теж повернеться", – сказав Лучі у коментарі "Футбол NEWS".

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