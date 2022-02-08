"Мо вернулся, я уже разговаривал с ним. Конечно, он очень разочарован поражением со сборной, но с нетерпением ждет матча здесь.

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Первые слова Мо были такими: "Бос, я готов". Ха-ха! Он опытный игрок, просто монстр физики. Но если честно, мы должны все проверить. Сегодня у него будет небольшая сессия, и мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Мы должны быть осторожными, но если он действительно готов играть, то зачем оставлять его просто так?" – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, в течение 12 дней Салах сыграл 4 матча по 120 минут. Звезда Ливерпуля довел сборную Египта до финала КАН, который "фараоны" проиграли Сенегалу в серии пенальти.

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