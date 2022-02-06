"Этот матч окружало множество милых маленьких историй. Он был по-настоящему сложным. Но все кончилось хорошо, потому день удался.

Ливерпуль уверенно обыграл Кардифф в Кубке Англии – Диас отметился ассистом в дебютном матче

Луис Диас вышел, получил ушиб и порез. Все теперь говорят ему: "Добро пожаловать в Англию". Шрам останется, поэтому он запомнит, каков был его первый матч. Харви Эллиоту не повезло с травмой, но повезло с процессом обновления. Он отлично справился с ситуацией, как и медштаб.

Он бесстрашный парень и отличный футболист. Нет ничего хорошего в том, чтобы получить такую ​​травму, но когда ты молод, можешь справиться с ней. И ему это удалось. Теперь он играет и находится в полном порядке", – цитирует Клоппа BBC .

Напомним, для Диаса это был первый поединок в футболке "красных", он еще и ассистировал. Португалец перебрался в Ливерпуль из Порту неделю назад за 40 миллионов фунтов.

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