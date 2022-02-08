"Монстр фізики": Клопп шокований рішенням Салаха грати після нелюдських навантажень на КАН
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що Мохамед Салах буде доступний на найближчий матч проти Лестера.
"Мо повернувся, я вже розмовляв з ним. Звичайно, він дуже розчарований поразкою зі збірною, але з нетерпінням чекає на матчі тут.
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Перші слова Мо були такими: "Бос, я готовий". Ха-ха! Він досвідчений гравець, просто монстр фізики. Але якщо чесно, то ми повинні все перевірити. Сьогодні у нього буде невелика відновлювальна сесія, і ми подивимося, як він почуватиметься завтра. Ми повинні бути обережними, але ящо він справді готовий грати, то навіщо залишати його просто так?" – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.
Нагадаємо, упродовж 12 днів Салах зіграв 4 матчі по 120 хвилин. Зірка Ліверпуля довів збірну Єгипту до фіналу КАН, який "фараони" програли Сенегалу в серії пенальті.
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