"Мо повернувся, я вже розмовляв з ним. Звичайно, він дуже розчарований поразкою зі збірною, але з нетерпінням чекає на матчі тут.

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Перші слова Мо були такими: "Бос, я готовий". Ха-ха! Він досвідчений гравець, просто монстр фізики. Але якщо чесно, то ми повинні все перевірити. Сьогодні у нього буде невелика відновлювальна сесія, і ми подивимося, як він почуватиметься завтра. Ми повинні бути обережними, але ящо він справді готовий грати, то навіщо залишати його просто так?" – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, упродовж 12 днів Салах зіграв 4 матчі по 120 хвилин. Зірка Ліверпуля довів збірну Єгипту до фіналу КАН, який "фараони" програли Сенегалу в серії пенальті.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол