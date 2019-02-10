toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Экс-директор Милана Мирабелли может заменить Мончи в Роме

14:59 17 Читати українською
Экс-директор Милана Мирабелли может заменить Мончи в Роме
Массимо Мирабелли / Calciomercato

Бывший спортивный директор Милана Массимо Мирабелли может занять аналогичную должность в Роме.

Рома ищет потенциальную замену Рамону Мончи, которого активно сватают в Барселону, сообщает goal.com.

Виалли может стать президентом Сампдории

В Италии спортивного директора активно критикуют, также СМИ связывают его с возвращением в Испанию. Напомним, предыдущим клубом специалиста была Севилья.

Массимо Мирабелли занимал аналогичную должность в Милане, когда президентом был китайский бизнесмен Йонгхонг Ли.

Теги
Италия Милан Милан Рома Рома Массимо Мирабелли Рамон Мончи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Валенсия
17:15
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук