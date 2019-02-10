Экс-директор Милана Мирабелли может заменить Мончи в Роме

Бывший спортивный директор Милана Массимо Мирабелли может занять аналогичную должность в Роме.

Рома ищет потенциальную замену Рамону Мончи, которого активно сватают в Барселону, сообщает goal.com.

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В Италии спортивного директора активно критикуют, также СМИ связывают его с возвращением в Испанию. Напомним, предыдущим клубом специалиста была Севилья.

Массимо Мирабелли занимал аналогичную должность в Милане, когда президентом был китайский бизнесмен Йонгхонг Ли.