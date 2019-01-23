Мончи может стать техническим директором Арсенала

Технический директор Ромы Рамон Мончи может переехать на Туманный Альбион.

По информации BBC, Арсенал рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены Свену Мислинтату, который покинет пост главы скаутской службы в начале февраля.

Барселона, ПСЖ и еще 2 топ-клубы заинтересованы в приглашении Мончи

Ради приглашения Мончи в клубе даже готовы провести реформы и создать должность технического директора. Ранее СМИ сообщали, что техническим директором лондонского клуба может стать экс-футболист Арсенала Марк Овермарс.

По информации источника, Рамон Мончи и Унаи Эмери друзья. Этот факт может помочь переходу. Напомним, Эмери и Мончи вместе плодотворно работали в Севилье.

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