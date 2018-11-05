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Барселона, ПСЖ и еще 2 топ-клубы заинтересованы в приглашении Мончи

21:50 40 Читати українською
Барселона, ПСЖ и еще 2 топ-клубы заинтересованы в приглашении Мончи
Рамон Мончи / reuters

Спортивный директор Ромы Мончи может покинуть римский клуб.

По информации Gazzetta dello Sport, Барселона, ПСЖ, Атлетико и Манчестер Юнайтед охотятся за спортивным директором Ромы Рамоном Мончи, который занимается трансферной политикой в римском клубе.

Мончи прокомментировал возможный переход в Барселону

Мончи занимался переходом таких футболистов как Алиссон, Салах, Рюдигер, Наингголан и других игроков в топовые клубы Европы.

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Теги
Италия Трансферы Рамон Мончи Рома Рома Атлетико Атлетико Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен
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