Мончі може стати технічним директором Арсенала

Технічний директор Роми Рамон Мончі може переїхати на Туманний Альбіон.

За інформацією BBC, Арсенал розглядає кандидатуру іспанця у якості заміни Свену Міслінтату, який залишить посаду голови скаутської служби на початку лютого.

Барселона, ПСЖ і ще 2 топ-клуби зацікавлені у запрошенні Мончі

Заради запрошення Мончі у клубі навіть готові провести реформи та створити посаду технічного директора. Раніше ЗМІ повідомляли, що технічним директором лондонського клубу може стати екс-футболіст Арсенала Марк Овермарс.

За інформацією джерела, Рамон Мончі та тренер Арсенала Унаї Емері друзі. Цей факт може посприяти переходу. Нагадаємо, Емері та Мончі разом плідно працювали у Севільї.

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