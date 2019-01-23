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Мончі може стати технічним директором Арсенала

17:31 379 Читать на русском
Мончі може стати технічним директором Арсенала
Рамон Мончі / reuters

Технічний директор Роми Рамон Мончі може переїхати на Туманний Альбіон.

За інформацією BBC, Арсенал розглядає кандидатуру іспанця у якості заміни Свену Міслінтату, який залишить посаду голови скаутської служби на початку лютого.

Барселона, ПСЖ і ще 2 топ-клуби зацікавлені у запрошенні Мончі

Заради запрошення Мончі у клубі навіть готові провести реформи та створити посаду технічного директора. Раніше ЗМІ повідомляли, що технічним директором лондонського клубу може стати екс-футболіст Арсенала Марк Овермарс.

За інформацією джерела, Рамон Мончі та тренер Арсенала Унаї Емері друзі. Цей факт може посприяти переходу. Нагадаємо, Емері та Мончі разом плідно працювали у Севільї.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Теги
Арсенал Арсенал Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Севілья Севілья Трансфери Чемпіонату Іспанії Рамон Мончі
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