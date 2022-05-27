Монца и Пиза соперничают за место в итальянской элите на сезон 2022/23.

Серия В, первый матч финала плей-офф

Монца – Пиза – 2:1

Голы: Мота, 9, Гюткьер, 74 – Берра, 90+3

Пиза и Монца в полуфиналах одолели Беневенто и Брешию соответственно. Теперь они между собой разыгрывают последнюю путевку в элиту.

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Первая встреча завершилась победой номинальных хозяев, забивших по мячу в каждом из таймов. Игра была достаточно ровной, поэтому Пиза сумела сократить разницу уже в добавленное арбитром время. Ответный матч запланирован на 29 мая.

Напомним, по итогам сезона Серии В в элиту напрямую квалифицировались Лечче и Кремонезе, которые вместе с победителем пары Монца – Пиза займут места Кальяри, Дженоа и Венеции.

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