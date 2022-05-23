Гамбург и Герта выясняли, кто будет играть в первой Бундеслиге 2022/23. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Германии. Плей-офф за место в Бундеслиге. Ответный матч

Гамбург – Герта – 0:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Боята, 4, Платтенхардт, 63

Удаление: Тусар, 90+6 (Герта)

В Берлине Гамбург минимально обыграл подопечных Феликса Магата, поэтому в родных стенах представителю Второй Бундеслиги было достаточно и ничьей. Впрочем, все пошло не по плану Гамбурга с самого начала.

Уже на 4-й минуте Дедрик Боята вывел Герту вперед, замкнув подачу с углового. Счет по сумме двух матчей стал ровным, а во втором тайме "Старая дама" забила второй раз. Платтенхардт к ассисту добавил и забитый гол. Марвин блестящим ударом со штрафного забросил мяч за воротничок киперу.

Plattenhardt with an amazing free kick from such a difficult angle



As things stand Hertha Berlin will be staying in the Bundesliga! pic.twitter.com/oon1zN6JWU — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2022

Последние секунды гости играли в меньшинстве, но удержали победу. 0:2 – триумф столичной команды.

Таким образом, Герта сохранила свое место в элите на сезон 2022/23 – опытный Феликс Магат, который по иронии судьбы является легендой Гамбурга, не позволил своей бывшей команде повыситься в классе.

Вернулись в первую Бундеслигу Шальке и Вердер, а вот Гамбург после вылета в 2018 году проведет во втором дивизионе уже 5 сезон подряд.

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