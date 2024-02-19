Мілан поступився Монці у рамках 25 туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан провалив матч за всіма параметрами. Наприкінці першого тайму "россонері" пропустили двічі: спершу Чау привіз пенальті, а потім Монца організувала швидку контратаку та подвоїла перевагу.

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Стефано Піолі намагався врятувати ситуацію потрійною заміною в перерві, однак лише поява Жиру допомогла скоротити відставання. Пулішіч зрівняв рахунок, що виглядало подвигом, враховуючи гру в меншості після вилучення Йовіча.

Однак у компенсований час Мілан пропустив ще два голи. Бондо гарматним ударом загнав м'яч у сітку, а крапку в зустрічі поставив вихованець Мілана Коломбо, якого Монца вдало орендувала.