Воротар Баварії Алєксандер Нюбель, який виступає за Монако на правах оренди, достроково повернеться до Мюнхена через травму Мануеля Нойєра. Через те, що його орендна угода з Монако діє до кінця цього сезону, "монегаски" вимагатимуть від німецького гранда серйозної компенсації.

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Як інформує журналіст німецького телеканалу Sky Sport Флоріан Платтенберг, Монако проситиме Баварію про компенсацію із семизначною цифрою. Це пов'язано з тим, що клуб, який виступає у чемпіонаті Франції, буде змушений знайти заміну Нюбелю. А зробити це під час зимового трансферного вікна буде непросто.

Також джерело повідомляє, що Баварія остаточно відмовилася від підписання воротаря збірної Хорватії Домініка Ліваковіча.

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