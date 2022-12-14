Монако вимагає від Баварії компенсацію із семизначною цифрою
Причина – у розірванні орендного договору воротаря Алєксандера Нюбеля.
Воротар Баварії Алєксандер Нюбель, який виступає за Монако на правах оренди, достроково повернеться до Мюнхена через травму Мануеля Нойєра. Через те, що його орендна угода з Монако діє до кінця цього сезону, "монегаски" вимагатимуть від німецького гранда серйозної компенсації.
Баварія знайшла заміну Нойєру, який зламав ногу під час катання на лижах – герой ЧС-2022 поки чекає
Як інформує журналіст німецького телеканалу Sky Sport Флоріан Платтенберг, Монако проситиме Баварію про компенсацію із семизначною цифрою. Це пов'язано з тим, що клуб, який виступає у чемпіонаті Франції, буде змушений знайти заміну Нюбелю. А зробити це під час зимового трансферного вікна буде непросто.
Також джерело повідомляє, що Баварія остаточно відмовилася від підписання воротаря збірної Хорватії Домініка Ліваковіча.
"Нойєр ніколи нікого не слухає": зірку Баварії знімали з гори після перелому ноги на лижах