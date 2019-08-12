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Монако согласовал трансфер Бен-Йеддера

18:04 53 Читати українською
Монако согласовал трансфер Бен-Йеддера
Виссам Бен-Йеддер / ФК Севилья

Форвард Севильи Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в Монако.

Монако договорился с Севильей о трансфере нападающего Виссама Бен-Йеддера, сообщает L'Equipe.

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"Монегаски" заплатят за звездного игрока 40 млн евро. Напомним, клуб ищет замену колумбийском голеадору Радамелю Фалькао.

В сезоне 2018/19 Монако, который 2 года назад выигрывал чемпионат Франции, едва не вылетел в Лигу 2.

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Франция Трансферы Севилья Севилья Монако Монако Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер Трансферы Чемпионата Испании
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