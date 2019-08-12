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Монако узгодив трансфер Бен-Єддера

18:04 188 Читать на русском
Монако узгодив трансфер Бен-Єддера
Віссам Бен-Єддер / ФК Севілья

Форвард Севільї Віссам Бен-Єддер близький до переходу в Монако.

Монако домовився з Севільєю про трансфер нападника Віссама Бен-Єддера, повідомляє L'Equipe.

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"Монегаски" заплатять за зіркового гравця 40 млн євро. Нагадаємо, клуб шукає заміну колумбійському голеадору Радамелю Фалькао.

У сезоні 2018/19 Монако, який 2 роки тому вигравав чемпіонат Франції, ледь не вилетів до Ліги 2.

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Франція Трансфери Севілья Севілья Монако Монако Віссам Бен-Єддер Віссам Бен-Єддер Трансфери Чемпіонату Іспанії
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