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Монако – Лион – 0:3 – видео голов и обзор матча

09:17 42 Читати українською
Монако – Лион – 0:3 – видео голов и обзор матча
Монако – Лион – 0:3 / ФК Лион

Лион в 1 туре Лиги 1 на выезде разгромил Монако. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Чемпионат Франции 2019/20, 1-й тур

Монако – Лион – 0:3

Голы: Дембеле, 5, Депай, 36, Тусар, 80

Удаление: Фабрегас, 30

Лион в большинстве разгромил Монако в матче-открытии французской Лиги 1

В матче-открытии нового сезона Лиги 1 Монако дома принимал Лион. "Монегаски" стремятся реабилитироваться за прошлогодний провал (команда едва не вылетела в Лигу 2), но первый блин вышел комом.

Уже на 5-й минуте после подачи с углового Усман Дембеле открыл счет во встрече. Позже один из главных звезд Монако Сеск Фабрегас заработал красную карточку, а через 6 минут Мемфис Депай, который пока остается во Франции, курьезным образом удвоил преимущество "ткачей". После перерыва Лука Тусар поставил точку в матче.

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