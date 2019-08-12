Милан и ПСЖ нашли новых вратарей – Лунин с железным вариантом и как часть запутанной игры Реала, где Неймар на топе

Андрей Лунин вынужден лишь ожидать без игровой практики разрешения своего будущего, хотя и имеет "железный" вариант на переход в клуб чемпионата Испании, стартующий уже через 5 дней. Реал, ПСЖ и Милан до сих пор не знают, как будет выглядеть их позиция вратаря на сезон 2019/20.

Все 3 клуба тесно взаимосвязаны. Ниточки ведут в Париж, который, похоже, и инициировал всю нынешнюю игру. Во-первых, Тухель меняет вратарский план. По информации L'Equipe, ПСЖ нацелился на двух конкурентов Лунина (Тибо Куртуа, Кейлор Навас) и Джиджи Доннарумму (Милан). Сначала немецкий наставник планировал оставить кипером №1 Альфонса Ареолу, но возвращение Джанлуиджи Буффона в Ювентус и Кевина Траппа в Айнтрахт все изменило. Теперь Пари Сен-Жермен пытается подписать кого-то из 3-х топ-вратарей, двое из которых играют за Реал. Если это произойдет, а все к тому идет, 26-летний французский голкипер, которого оценивают в более чем 17 млн ​​евро, перейдет на роль запасного в рядах гиганта Лиги 1.

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Самый молодой в этом списке итальянец обойдется парижанам минимум в 50 миллионов евро. Единственный минус 20-летнего Доннаруммы – отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов. В то же время спортивный директор ПСЖ сделал запрос в Реал о возможности трансфера Куртуа или Наваса. Леонардо понял, что шансы подписать Куртуа, у которого контракт до 2024-го года, просто мизерны. Значительно оптимистичнее выглядит ситуация Наваса. Костариканец благодаря "безупречному менталитету" чемпиона идеально соответствует параметрам бразильского спортдира.

При этом ПСЖ, похоже, продолжает отдавать приоритет трансферу Доннаруммы. Леонардо провел переговоры со знаменитым агентом итальянца Мино Райолой. Это провоцирует новую волну слухов уже из стана культового клуба Кальчо. Ранее сообщалось, что Милан якобы готов на бартер (деньги плюс Ареола), но сейчас "россонери" нашли 2-х кандидатов в том же Реале. Если ПСЖ подпишет Доннарумму, итальянский топ-клуб попытается заменить его опытным Навасом, которого Мадрид готов продать.

Другой вариант - Андрей Лунин, но его можно подписать только на правах аренды, пишут La Gazzetta dello Sport и Mundo Deportivo. Милан также следит за ситуацией травмированного до октября кипера Ювентуса Перина, но варианты со "сливочными" кажутся руководству поинтереснее. К слову, в воротах "россонери" сейчас вторым номером выступает 36-летний Пепе Рейна, которому боссы также доверяют.

Любой из вариантов был бы замечательным для украинского стража ворот, которому никак не могут найти новый клуб для новой годичной командировки в Испании. Если Навас уйдет в Милан или ПСЖ, экс-игрок Зари и Днепра сможет занять место голкипера №2 в Реале. И здесь мы подходим к теме Неймара. Адски тяжелый трансфер, который вместе с потенциальным уходом Кейлора, снова стоящим на повестке дня, оттягивает решение будущего Лунина. Леонардо подтвердил, что переговоры с неназванным клубом по бразильцу находятся на той стадии, до которой еще не доходили.

Однако ПСЖ пока не склонен соглашаться на предложенную схему оплаты. Барселона и Реал устраивают битву за Неймара, которая накручивает цену на бывшего форварда каталонцев. Еще в конце июля катарские шейхи готовы были отпустить свою мятежную суперзвезду по "акционной" цене - всего 180 миллионов евро, что на 42 меньше, чем сами заплатили "сине-гранатовым". Теперь стоимость бомбардира сборной Бразилии снова выросла (до 200 млн). Ни мадридцы, ни каталонцы не смогут оформить трансфер Неймара, который на днях выложил в сторис воспоминания об игре рядом с Зиданом, исключительно наличными.

Барса хочет включить в сделку Коутиньо и Семеду, но ПСЖ и так требует еще колоссальные 140 миллионов. Реал, который летом потратил почти на 200 млн евро больше, чем получил из продаж, безуспешно пытается избавиться от Хамеса, Бейла и даже Иско. Именно это трио Флорентино Перес якобы пытается включить в операцию по подписанию Неймара, поэтому переговоры идут настолько тяжело и долго. Выгодно же продать упомянутых "бланкос", а также третьего на сегодня форварда Мариано Диаса, который почти не играл в спаррингах, будет проблематично - в АПЛ и Китае трансферное окно закрыто.

К слову, по слухам ПСЖ уже успел отказаться от колумбийского хавбека. В свою очередь Зидан будто бы заблокировал продажу Иско и Куртуа. Le Parisien сообщает, что только ради "королевского" клуба парижане могут пойти на уступки и позволить взять Неймара в аренду с правом обязательного выкупа. Барселоне же словно нарочно выдвигают такие требования, которой каталонцы не способны потянуть после трансферов Гризманна, де Йонга и компании. Президент "блаугранас" Бартомеу рассчитывал, что средства операции не превысят 170 млн евро, подавляющее большинство которых составят игроки его команды.

Lunin... ¡otro blanco que se decide por el Valladolid! https://t.co/Y86LZBpGYY — FichajesMARCA (@Marcatransfer) August 12, 2019

А тем временем Marca в понедельник, 12-го августа, сообщила, что Вальдолид и Реал ударили по рукам в вопросе аренды Лунина. "Если планы различных сторон не изменятся", украинский вратарь станет 3-м мадридцем в команде легендарного бразильца Роналдо после де Фрутоса и Хави Санчеса из молодежки. Сделку могут официально подтвердить "в ближайшие дни или даже часы". Это означает одно: если не удастся переманить Неймара в Реал (читай, опция с продажей/обменом Наваса отпадет), Лунин все же окажется в клубе, который называют новым лучшим партнером Мадрид для обкатки своих игроков в Примере после Леганеса и Хетафе.

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