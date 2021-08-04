20-летний форвард заключил контракт с французским клубом до 30 июня 2026-го, сообщает официальный сайт монегасков.

Монако усилился хавбеком Лиона за 12 млн евро – он может сыграть с Шахтером в битве за ЛЧ

Сумма сделки не разглашается – Transfermarkt рапортует о 17 млн ​​евро. В 99-ми матчах за АЗ Боаду забил 38 голов и отдал 18 ассистов. Неплохая статистика нидерландца и в еврокубках – 21 поединок, 6 голов, 7 передач.

Напомним, монегаски могут встретиться с Шахтером в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Правда, для этого команде Нико Ковача нужно пройти пражскую Спарту, а "горнякам" – бельгийский Генк. Першик шаг уже сделан – и Монако, и Шахтер выиграли свои выездные поединки.

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