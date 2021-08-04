20-річний форвард уклав контракт з французьким клубом до 30 червня 2026-го, повідомляє офіційний сайт монегасків.

Монако підсилився хавбеком Ліона за 12 млн євро – він може зіграти з Шахтарем у битві за ЛЧ

Сума угоди не розголошується – Transfermarkt рапортує про 17 млн євро. У 99-ми матчах за АЗ Боаду забив 38 голів та віддав 18 асистів. Непогана статистика нідерландця і в єврокубках – 21 поєдинок, 6 голів, 7 передач.

Нагадаємо, монегаски можуть зустрітися з Шахтарем у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, для цього команді Ніко Ковача потрібно пройти празьку Спарту, а "гірникам" – бельгійський Генк. Першик крок вже зроблено – і Монако, і Шахтар виграли свої виїзні поєдинки.

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