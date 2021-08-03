Соглашение с 23-летним бразильским центрхавом рассчитано до конца сезона 2025/26, сообщает официальный сайт монегасков.

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Сумма сделки не сообщается, но во Франции сообщают, что "ткачи" получат за полузащитника 12 млн евро. Заметим, Жан Лукас выступает во Франции с 2019 года, перебравшись в Лион из Фламенго за 8 млн евро. В январе отправился на правах аренды в Брест, а по окончании сезона 2020/21 вернулся в Лион, однако решил снова сменить клубную прописку, перебравшись в Монако – уже на постоянной основе.

Напомним, монегаски могут встретиться с Шахтером в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Правда, для этого команде Нико Ковача нужно пройти пражскую Спарту, а "горнякам" – бельгийский Генк.

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