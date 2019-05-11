Монако снова рискует вылететь из Лиги 1, Дижон одержал героическую победу над Страсбуром

Состоялись очередные матчи 36-го тура чемпионата Франции.

Франция, 36 тур

Амьен – Тулуза – 0:0

Дижон – Страсбур – 2:1

Голы: Товареш, 40, Чанг-Хон, 90+4 – Айоку, 68

Кан – Реймс – 3:2

Голы: Нинга, 14, Фажр, 40, Гильбер, 45 – Думбия, 37

Ним – Монако – 1:0

Гол: Рипат, 9

Ницца – Нант – 1:1

Голы: Сарр, 55 – Мутуссами, 29

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Монако не может победить уже в шестом матче подряд. Сегодняшнее поражение от Нима и победа Кана над Реймсом снова приблизили монегасков к зоне вылета.

Дижон минимально обыграл Страсбур, забив победный гол уже в компенсированное арбитром время. Амьен и Тулуза так и не смогли открыть счет.

Ницца потеряла шанс обыграть Нант. Подопечные Патрика Виейра в конце матча получили шанс пробить пенальти. Однако Атал с 11-метровой отметки был неточным.