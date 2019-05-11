Монако знову ризикує вилетіти з Ліги 1, Діжон здобув героїчну перемогу над Страсбуром

Відбулися чергові матчі 36-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 36 тур

Ам'єн – Тулуза – 0:0

Діжон – Страсбур – 2:1

Голи: Товареш, 40, Чанг-Хон, 90+4 – Айоку, 68

Кан – Реймс – 3:2

Голи: Нінга, 14, Фажр, 40, Гільбер, 45 – Думбія, 37

Нім – Монако – 1:0

Гол: Ріпат, 9

Ніцца – Нант – 1:1

Голи: Сарр, 55 – Мутуссамі, 29

ПСЖ завдяки Неймару обіграв Анже – парижани першими у топ-5 чемпіонатах забили 100 голів за сезон

Монако не може перемогти вже у шостому матчі поспіль. Сьогоднішня поразка від Німа та перемога Кана над Реймсом знову наблизили монегасків до зони вильоту.

Діжон мінімально обіграв Страсбур, забивши переможний гол вже у компенсований арбітром час. Ам'єн і Тулуза так і не змогли відкрити рахунок.

Ніцца втратила шанс обіграти Нант. Підопічні Патріка Вієйра наприкінці матчу отримали шанс пробити пенальті. Однак Атал з 11-метрової позначки був неточним.