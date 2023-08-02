Монако объявил о подписании перспективного ганского защитника Мохаммеда Салису. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, контракт между футболистом и клубом рассчитан на 5 лет – до лета 2028. Как сообщают некоторые СМИ, сумма трансфера ганца из Саутгемптона составила 15 миллионов евро.

Салису выступал за "святых" в течение трех сезонов. В прошлую кампанию АПЛ Мохаммед провел 22 матча, отдав 1 ассист. Напомним, в свое время защитника сватали в Реал, Атлетико и Манчестер Юнайтед

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