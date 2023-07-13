Форвард Монако Виссам Бен-Йеддер не успел "отмыться" от одного скандала, а тут назревает другой.

Две девушки обратились в полицию с обвинениями в изнасиловании со стороны 32-летнего футболиста, сообщает France Info.

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Инцидент произошел 10 июля. Бен-Йеддер и еще один мужчина (вероятно, младший брат) провели вечер в компании двух девушек (19 и 20 лет). После прогулки парни якобы силой принудили спутниц к сексу. Полиция начала расследование дела, но пока не проводила аресты или допросы подозреваемых.

Добавим, что Бен-Йеддер всего несколько месяцев назад "отмылся" от дела о неуплате налогов. Форварду Монако выписали 2 года испытательного срока, и в случае доказательства нового грубого нарушения он рискует очутиться за решеткой. На поле у Виссама дела значительно лучше – 25 голов и 7 ассистов в 43 матчах прошлого сезона.

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