Монако оголосив про підписання перспективного ганського захисника Мохаммеда Салісу. Про це повідомляє клубна прес-служба.

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За офіційними даними, контракт між футболістом і клубом розрахований на 5 років – до літа 2028. Як повідомляють деякі ЗМІ, сума трансферу ганця з Саутгемптона склала 15 мільйонів євро.

Салісу виступав за "святих" упродовж трьох сезонів. Минулої кампанії АПЛ Мохаммед провів 22 матчі, віддавши 1 асист. Нагадаємо, свого часу захисника сватали у Реал, Атлетіко та Манчестер Юнайтед

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