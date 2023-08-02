Монако підписав захисника з Чемпіоншипу – гравця свого часу сватали у Барселону і Ман Юнайтед
Ганець Мохаммед Салісу продовжить кар'єру у Франції.
Монако оголосив про підписання перспективного ганського захисника Мохаммеда Салісу. Про це повідомляє клубна прес-служба.
Зірку Монако звинуватили у зґвалтуванні – це не перші проблеми зі законом
За офіційними даними, контракт між футболістом і клубом розрахований на 5 років – до літа 2028. Як повідомляють деякі ЗМІ, сума трансферу ганця з Саутгемптона склала 15 мільйонів євро.
Салісу виступав за "святих" упродовж трьох сезонів. Минулої кампанії АПЛ Мохаммед провів 22 матчі, віддавши 1 асист. Нагадаємо, свого часу захисника сватали у Реал, Атлетіко та Манчестер Юнайтед
Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023