Уже к 12-й минуте команды обменялись голами Тэта и Вандерсона. В турнирной таблице Ренн шел третим с преимуществом в 6 очков над монегасками, но во втором тайме хозяева позволили сопернику сократить отставание.

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Бен-Йеддер и Боаду оформили для Монако комфортное преимущество по перерыву. В компенсированное время Террье ударом с пенальти отквитал один мяч, но Ренну пришлось мириться с поражением – 2:3. "Красно-черные" сохраняют место в зоне Лиги чемпионов, хотя и подпустили Монако на расстояние 3 очков.