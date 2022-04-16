Вже до 12-ї хвилини команди обмінялися голами Тета і Вандерсона. У турнірній таблиці Ренн йшов третім з перевагою у 6 очок над монегасками, але в другому таймі господарі дозволили супернику скоротити відставання.

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Бен-Єддер і Боаду оформили для Монако комфортну перевагу по перерві. В компенсований час Терр'є ударом з пенальті відквитав один м'яч, але Ренну таки довелося миритися з поразкою – 2:3. "Червоно-чорні" зберігають місце у зоні Ліги чемпіонів, хоча й підпустили Монако на відстань 3 очок.