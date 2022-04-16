Программу 32-го тура Ла Лиги открывал поединок в Сан-Себасстьяне, где Реал Сосьедад принимал Бетис. Встреча имела очень важное значение – хозяева шли всего в трех очках от четвертой позиции, а гостям не хватало одного. По сути это была битва за Лигу чемпионов (хотя победа Атлетико в воскресенье может отбросить команды обратно).

Огромная ответственность за результат привела к тому, что битва за ЛЧ оказалась не очень интересной. В первой половине игры можно вспомнить разве что удар Исака с линии штрафной по центру, который взял Браво – это был наиболее конкретный момент Сосьедада в матче вообще. Бетис до перерыва имел только несколько неострых замыканий с углового.

Во втором тайме "вердибланкос" действовали несколько острее. Так, на 61-й минуте Каналес опасно пробил со штрафного (мяч прошел рядом с ближней девяткой), а на 78-й с дистанции бахнул Фекир – мимо дальней штанги. Это были едва ли не самые острые эпизоды во всем поединке. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В результате "мировой" обе команды остались вне зоны ЛЧ. Бетис идет пятым с 57 очками, уступая Атлетико по дополнительным показателям, а Реал Сосьедад держится шестым с 55 зачётными баллами.

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