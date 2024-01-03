Грецький клуб офіційно повідомив про трансфер португальського вінгера. Утім, прес-служба Олімпіакоса не розголосила про умови контракту.

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Як інформує L'Équipe, Желсон Мартінш підписав угоду на два з половиною роки. Монако отримає за трансфер гравця три мільйони євро. Свого часу монегаски заплатили Атлетіко за португальця 30 млн євро.

Нагадаємо, що Мартінш виступав за Монако з 2019 року. Желсон зіграв за клуб з Князівства у 129 матчах, в яких забив 16 голів та оформив 14 асистів.

Португалець у 2020 році потрапив у скандал, коли грубо відштовхнув арбітра. За цей інцидент його дискваліфікували на шість місяців. Після свого повернення на поле, Мартінш не зміг забезпечити собі місце у стартовому складі монегасків.

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