Монако и Нант в очной дуэли открывали новый сезон чемпионата Франции. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Лига 1, первый тур

Монако – Нант – 1:1

Голы: Мартинш, 14 – Кастеллетто, 42

Кухаревич попал в заявку Труа на матч против ПСЖ

Монако прогнозируемо захватил инициативу в матче, и уже на 14-й минуте нападающий хозяев Желсон Мартинш праздновал первый гол в турнире. Казалось все у монегасков под контролем, но еще до перерыва игроки Нанта сумели выровнять положение.

Во втором тайме подопечные Ковача делали все, чтобы дожать соперника. Однако грамотная оборона гостей отсавила гостей только с одним зачетным баллом.

Напомним, Монако является потенциальным соперником Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов, если украинский и французский клубы пройдут Генк и пражскую Спарту соответственно.

Куда перейдет Месси, удивит ли новый клуб Лео – букмекеры и игроки верят в фантастический вариант