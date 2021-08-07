Монако не зумів обіграти Ніццу у матчі-відкритті Ліги 1 – майстер-клас з оборони для Шахтаря
Монако та Нант в очній дуелі відкривали новий сезон чемпіонату Франції. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Ліга 1, перший тур
Монако – Нант – 1:1
Голи: Мартінш, 14 – Кастеллетто, 42
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Монако прогнозовано захопив ініціативу у матчі, і вже на 14-й хвилині нападник господарів Желсон Мартінш святкував перший гол у турнірі. Здавалось все у монегасків під контролем, але ще до перерви гравці Нанта зуміли вирівняти становище.
У другому таймі підопічні Ковача робили усе, щоб дотиснути суперника. Проте грамотна оборона гостей залишила гостей лише з одним заліковим балом.
Нагадаємо, Монако є потенційним суперником Шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо український і французький клуби пройдуть Генк та празьку Спарту відповідно.
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