Монако та Нант в очній дуелі відкривали новий сезон чемпіонату Франції. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Ліга 1, перший тур

Монако – Нант – 1:1

Голи: Мартінш, 14 – Кастеллетто, 42

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Монако прогнозовано захопив ініціативу у матчі, і вже на 14-й хвилині нападник господарів Желсон Мартінш святкував перший гол у турнірі. Здавалось все у монегасків під контролем, але ще до перерви гравці Нанта зуміли вирівняти становище.

У другому таймі підопічні Ковача робили усе, щоб дотиснути суперника. Проте грамотна оборона гостей залишила гостей лише з одним заліковим балом.

Нагадаємо, Монако є потенційним суперником Шахтаря у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо український і французький клуби пройдуть Генк та празьку Спарту відповідно.

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