Контракт итальянского футболиста с "быками" заканчивается 30 июня. О новом стороны пока не договорились, поэтому интерес к нападающему понятен.

Продолжаются переговоры: агент Довбика подтвердил заинтересованность клуба АПЛ в украинском

Как утверждает Джанлука Ди Марцио , Монако сейчас активно интересуется Белотти. Если трансфер все же состоится, это откроет Артему Довбику путь в туринский коллектив.

Кроме игрока СК Днепр-1 и сборной Украины, Торино еще собирается усилиться Норманом Бассеттом, 17-летним форвардом Кана. Его планируют привлечь к тренировкам с первой командой, а затем отправить в молодежку.

Отметим, Андреа Белотти надевает футболку "быков" с 2015 года. В общей сложности он наиграл 251 матч, в которых отметился 113 голами и 28 ассистами.

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