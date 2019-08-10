Монако – Ліон – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ліон у 1 турі Ліги 1 на виїзді розгромив Монако. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Франції 2019/20, 1-й тур

Монако – Ліон – 0:3

Голи: Дембеле, 5, Депай, 36, Тусар, 80

Вилучення: Фабрегас, 30

Ліон у більшості розгромив Монако у матчі-відкритті французької Ліги 1

У матчі-відкритті нового сезону Ліги 1 Монако вдома приймав Ліон. "Монегаски" прагнуть реабілітуватись за минулорічний провал (команда ледь не вилетіла до Ліги 2), але перший млинець вийшов глевким.

Вже на 5-й хвилині після подачі з кутового Усман Дембеле відкрив рахунок у зустрічі. Пізніше один з головних зірок Монако Сеск Фабрегас заробив червону картку, а за 6 хвилин Мемфіс Депай, який поки залишається у Франції, курйозним чином подвоїв перевагу "ткачів". По перерві Лука Тусар поставив крапку у матчі.