Молитва и цвета флага помогли: Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках.

Украинец в своем Instagram опубликовал фотографию щитков, в которых он сыграл матч против Челси (6:0). На щитках изображены сине-желтые цвета и написанный текст молитвы.

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К слову, вчерашний матч против лондонской команды стал едва ли не лучшим для Зинченко в составе Манчестер Сити. Украинец отметился двумя ассист и помог обороне "горожан" оставить свои ворота "сухими" в этой встрече.

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