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Молитва и цвета флага помогли: Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках

11 февраля 10:06 571 Читати українською
Молитва и цвета флага помогли: Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках
Зинченко ассистировал Агуэро / ФК Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на матч против Челси в специальных щитках.

Украинец в своем Instagram опубликовал фотографию щитков, в которых он сыграл матч против Челси (6:0). На щитках изображены сине-желтые цвета и написанный текст молитвы.

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К слову, вчерашний матч против лондонской команды стал едва ли не лучшим для Зинченко в составе Манчестер Сити. Украинец отметился двумя ассист и помог обороне "горожан" оставить свои ворота "сухими" в этой встрече.

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Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Челси
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