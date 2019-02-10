Зинченко отдал классный ассист Стерлингу и помог голу Агуэро – видео результативных действий украинца в матче с Челси

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко результативно провел матч 26-го тура АПЛ против Челси.

Украинец принял участие во втором и шестом голах в ворота Челси. В первом тайме 22-летний хавбек покатил мяч под удар Серхио Агуэро, забившего роскошный гол.

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В конце матча Зинченко отдал классную результативную передачу Рахиму Стерлингу, который установил окончательный счет.

В нынешнем сезоне Александр сыграл за Манчестер Сити 13 матчей, из которых всего 4 в АПЛ. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

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