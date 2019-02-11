Молитва та кольори прапора допомогли: Зінченко вийшов на матч проти Челсі у спеціальних щитках

Італія — 08:50 1470
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Роналду забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль
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"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛАнглія — 08:00 5382
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Атлетік – Барселона: порядок майже побив клас, найгірший матч "блаугранас" у 2019 році, Тер Штеген врятував суху нічиюІспанія — 03:35 2351
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Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дніУкраїна — 10 лют 4904
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Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти ЧелсіАнглія — 10 лют 2922
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