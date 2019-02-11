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Молитва та кольори прапора допомогли: Зінченко вийшов на матч проти Челсі у спеціальних щитках

10:06 1198 Читать на русском
Молитва та кольори прапора допомогли: Зінченко вийшов на матч проти Челсі у спеціальних щитках
Зінченко асистував Агуеро / ФК Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на матч проти Челсі у спеціальних щитках.

Українець у своєму Instagram опублікував світлину щитків, у яких він відіграв матч проти Челсі (6:0). На щитках зображені синьо-жовті кольори та написаний текст молитви.

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До слова, вчорашній матч проти лондонської команди став чи не найкращим для Зінченка у складі Манчестер Сіті. Українець відзначився двома асистами та допоміг обороні "містян" залишити свої ворота "сухими" у цій зустрічі.

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Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Челсі Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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