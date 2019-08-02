Мойзе Кин в пятницу пройдет медосмотр в Эвертоне

Форвард Ювентуса Мойзе Кин в шаге от перехода в Эвертон.

В пятницу, 2 августа, форвард Ювентуса Мойзе Кин отправится в Ливерпуль для прохождения медосмотра в Эвертоне, сообщает Sky Sports.

ПСЖ официально подписал Гуйе

Англичане смогли выиграть конкуренцию за итальянского футболиста и, по информации СМИ, заплатят туринцам 40 млн евро.

Недавно мерсисайдцы продали в ПСЖ полузащитника Идриссу Гуйе примерно за 32 млн евро.