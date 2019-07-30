ПСЖ официально подписал Гуйе

Овертайм — 13:00 265
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Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрма
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Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тураУкраина — 12:27 194
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Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на КіпріМир — 12:00 267
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Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2", – СМИУкраина — 11:52 393
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Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферуМир — 09:52 286