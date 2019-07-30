ПСЖ официально подписал Гуйе

Сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе отныне будет защищать цвета ПСЖ.

Парижане объявили о подписании Идрисса Гуйе, сообщает официальный сайт клуба.

Эвертон сделал новое безумное предложение по Заха

Контракт 29-летнего сенегальца с действующим чемпионом Франции рассчитан до лета 2023 года. По информации СМИ, Эвертон получил за своего хавбека около 32 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Гуйе провел 33 поединка, в которых отметился двумя ассистами. Эвертон финишировал на 8-й строчке в турнирной таблице.

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