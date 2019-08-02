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Мойзе Кін у п'ятницю пройде медогляд в Евертоні

00:05 73 Читать на русском
Мойзе Кін у п'ятницю пройде медогляд в Евертоні
Мойзе Кін / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Мойзе Кін за крок від переходу в Евертон.

У п'ятницю, 2 серпня, форвард Ювентуса Мойзе Кін відправиться у Ліверпуль для проходження медогляду в Евертоні, повідомляє Sky Sports.

ПСЖ офіційно підписав Гуйє

Англійці змогли виграти конкуренцію за італійського футболіста і, за інформацією ЗМІ, заплатять туринцям 40 млн євро.

Нещодавно мерсисайдці продали в ПСЖ півзахисника Ідріссу Гуйє приблизно за 32 млн євро.

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