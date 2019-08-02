Мойзе Кін у п'ятницю пройде медогляд в Евертоні

Ліга Європи — 00:34 1313
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Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги Європи
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Маріуполь зіграє проти нідерландської команди в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 1 серп 6866
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Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубуАнглія — 1 серп 2631
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Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українцяТуреччина — 1 серп 2784
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Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердиктІспанія — 1 серп 9667