Мойзе Кін у п'ятницю пройде медогляд в Евертоні

Форвард Ювентуса Мойзе Кін за крок від переходу в Евертон.

У п'ятницю, 2 серпня, форвард Ювентуса Мойзе Кін відправиться у Ліверпуль для проходження медогляду в Евертоні, повідомляє Sky Sports.

ПСЖ офіційно підписав Гуйє

Англійці змогли виграти конкуренцію за італійського футболіста і, за інформацією ЗМІ, заплатять туринцям 40 млн євро.

Нещодавно мерсисайдці продали в ПСЖ півзахисника Ідріссу Гуйє приблизно за 32 млн євро.