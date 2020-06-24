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Мойес пожаловался на ужасную работу VAR в игре против Тоттенхэма – арбитры далеко не впервые действуют против Вест Хэма

09:52 - Читати українською
Мойес пожаловался на ужасную работу VAR в игре против Тоттенхэма – арбитры далеко не впервые действуют против Вест Хэма
Дэвид Мойес / Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес имел претензии к арбитру Крейгу Поусону и его видеопомощнику по мотивам матча против Тоттенхэма (0:2).

64’ Томаш Соучек
82’ Харри Кейн
 
64’ Томаш Соучек
82’ Харри Кейн

"Я думал, что каждый мяч, который забивается с помощью руки, должен быть отменен. Я спрашиваю, кто принимает эти решения? Мы забили действительно хороший гол на 90-й минуте в матче с Шеффилд Юнайтед (22 тур), но судья заявил, что там была рука, и мы не могли поверить в это.

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Думаю ли я, что это хорошее правило? Нет, не знаю. Кто бы ни был в этой игре на VAR, но он не выполнил свою работу правильно, потому что он не соблюдал правила, о которых нам говорили", – цитирует Мойеса Sky Sports.

Добавим, что Вест Хэм возобновил сезон поражениями от Тоттенхэма и Вулверхэмптона со счетом 0:2. Команда Андрея Ярмоленко рискует опутитися в зону вылета уже по итогам этого тура.

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Теги
Англия Тоттенхэм - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Девид Девид Мойес Видеоассистент арбитра (VAR)
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