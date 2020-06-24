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Мойєс поскаржився на жахливу роботу VAR у грі проти Тоттенхема – арбітри далеко не вперше діють проти Вест Хема

09:52 - Читать на русском
Мойєс поскаржився на жахливу роботу VAR у грі проти Тоттенхема – арбітри далеко не вперше діють проти Вест Хема
Девід Мойєс / Getty Images

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс мав претензії до арбітра Крейга Поусона і його відеопомічника за мотивами матчу проти Тоттенхема (0:2).

64’ Томаш Соучек
82’ Харрі Кейн
 
64’ Томаш Соучек
82’ Харрі Кейн

"Я думав, що кожен м'яч, який забивається за допомогою руки, повинен бути скасований. Я питаю, хто приймає ці рішення? Ми забили дійсно хороший гол на 90-й хвилині в матчі з Шеффілд Юнайтед (22 тур), але суддя заявив, що там була рука, і ми не могли повірити в це.

Тоттенхем – Вест Хем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Чи думаю я, що це гарне правило? Ні, не знаю. Хто б не був у цій грі на VAR, але він не виконав свою роботу правильно, тому що він не дотримувався правил, про які нам говорили", – цитує Мойєса Sky Sports.

Додамо, що Вест Хем відновив сезон поразками від Тоттенхема і Вулверхемптона з рахунком 0:2. Команда Андрія Ярмоленка ризикує опутитися в зону вильоту вже за підсумками цього туру.

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Теги
Англія Тоттенхем - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Девід Девід Мойєс Відеоасистент арбітра (VAR)
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