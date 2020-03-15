Мойес отбыл карантин – тренер Ярмоленко контактировал с инфицированным Артетой

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес может вздохнуть с облегчением – симптомов коронавируса у него не обнаружено.

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес отбыл период самоизоляции после того, как у его коллеги из Арсенала Микеля Артеты обнаружили коронавирус COVID-19. Шотландец, котрый 7 дней назад общался с тренером "канониров" до и после матча 29-го тура АПЛ, вышел из карантина, информирует Sky Sports.

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Напомним, АПЛ приняла решение остановить чемпионат до 4 апреля. Так же приостановлены все топ-первенства Европы и еврокубки. 17 марта УЕФА может принять решение о переносе Евро-2020, проведение которого оказалось под вопросом после распространения пандемии коронавируса.

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