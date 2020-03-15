УЕФА готовит революционные изменения в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2019/20 – формат могут утвердить в ближайшие дни

Руководящий орган европейского футбола готов пойти на отчаянный шаг с целью своевременного завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20.

УЕФА готовит революционную формулу для своевременного завершения европейских клубных турниров. План заключается в введении так называемого "финала четырех". Четыре команды определят победителя в полуфиналах, которые будут состоять из одного матча, и в финале. Традиционных двухматчевых полуфиналов нововведение не предусматривает, сообщает AS.

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Все 3 поединка Лиги чемпионов пройдут в Стамбуле в течение трех-четырех дней. Финал ЛЧ 2019/20, как и планировалось, должен пройти 30 мая. Это позволило бы сформировать дополнительное окно для более быстрого завершения национальных чемпионов. Пока же главной задачей для УЕФА является завершение стадии 1/8 финала Лиги чемпионов – в частности, Бавария должна принять Челси, Ювентус – Лион, Манчестер Сити – Реал, а Барселона – Наполи.

Аналогичный план предусматривают и в Лиге Европы, финал которой должен пройти в Гданьске. К слову, участие в турнире продолжает и донецкий Шахтер, который обыграл Вольфсбург на выезде и приблизился к выходу в четвертьфинал.

Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на голосование уже во вторник, 17 марта. Именно тогда УЕФА проведет видеоконференцию с участием представителей всех 55-ти европейских ассоциаций. Тогда же и рассмотрят вопрос о переносе чемпионата Европы-2020.

Напомним, эпицентр пандемии коронавируса COVID-19 переместился из Китая в Европу – многие страны оказались на карантине, а практически все национальные чемпионаты, как и еврокубки, приостановлены.

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