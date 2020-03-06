Мойес: Ярмоленко вернулся к тренировкам, но не готов сыграть с Арсеналом

Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

"Мы приближаемся к тому, чтобы наконец-то работать в полном составе. Ярмоленко вернулся к тренировкам, поэтому мы близки к тому, чтобы привести всю команду в боевую форму. Но Андрей не готов сыграть с Арсеналом", – цитирует Мойеса пресс-служба Вест Хэма.

Ярмоленко точно пропустит дерби против Арсенала – новый прогноз по возвращению украинца

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за Вест Хэм 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что Вест Хэм занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 28 туров. Следующий матч "молоты" проведут с Арсеналом 7 марта.

Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність Петряка