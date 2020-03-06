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Мойес: Ярмоленко вернулся к тренировкам, но не готов сыграть с Арсеналом

18:16 76 Читати українською
Мойес: Ярмоленко вернулся к тренировкам, но не готов сыграть с Арсеналом
Дэвид Мойес / фото: Вест Хэм

Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении украинского вингера Андрея Ярмоленко.

 

"Мы приближаемся к тому, чтобы наконец-то работать в полном составе. Ярмоленко вернулся к тренировкам, поэтому мы близки к тому, чтобы привести всю команду в боевую форму. Но Андрей не готов сыграть с Арсеналом", – цитирует Мойеса пресс-служба Вест Хэма.

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Отметим, что в текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за Вест Хэм 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что Вест Хэм занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 28 туров. Следующий матч "молоты" проведут с Арсеналом 7 марта.

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Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Девид Мойес Девид Мойес Арсенал - Вест Хэм
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