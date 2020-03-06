Мойєс: Ярмоленко повернувся до тренувань, але не готовий зіграти з Арсеналом

Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс розповів про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.

"Ми наближаємося до того, щоб нарешті працювати повному складі. Ярмоленко повернувся до тренувань, тому ми близькі до того, щоб привести всю команду в бойову форму. Але Андрій не готовий зіграти з Арсеналом", – цитує Мойєса прес-служба Вест Хема.

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Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за Вест Хем 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Додамо, що Вест Хем посідає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 27 очок після 28 турів. Наступний матч "молоти" проведуть з Арсеналом 7 березня.

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