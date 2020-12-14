Хотя до Рождества еще несколько недель, но Джорджина Родригес не откладывает приготовление на последний день. На этот раз любимая Криша опубликовала в Instagram фотографии на праздничную тематику.

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Девушка позировала в красном белье на фоне елки.

Напомним, игроки Ювентуса получат несколько дней отдыха на новогодние праздники, но уже третьего января на подопечных Пирло ожидает домашний матч против Удинезе.

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