Схоже, форвард ПСЖ Мауро Ікарді підпрацьовує на півставки фотографом для своєї дружини. Цього разу Ванда Нара роздягнулась не без причини, адже світлина була зроблена у душі.

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Ванда "засвітила" татуювання літака біля грудей і підписала фото: "Моє тату говорить саме за себе".

Нагадаємо, у Парижі продовжується сканадал навколо звільнення Томаса Тухеля з посади наставника ПСЖ. Клуб офіційно ще не оголосив про відставку Тухеля, але певні гравці вже попрощались з фахівцем.

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