"Моє тату говорить саме за себе", – Ванда Нара приймала душ і не забула про фото
Ванда Нара вирішила відволікти фанатів ПСЖ від суперечок навколо звільнення Томаса Тухеля.
Схоже, форвард ПСЖ Мауро Ікарді підпрацьовує на півставки фотографом для своєї дружини. Цього разу Ванда Нара роздягнулась не без причини, адже світлина була зроблена у душі.
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Ванда "засвітила" татуювання літака біля грудей і підписала фото: "Моє тату говорить саме за себе".
Нагадаємо, у Парижі продовжується сканадал навколо звільнення Томаса Тухеля з посади наставника ПСЖ. Клуб офіційно ще не оголосив про відставку Тухеля, але певні гравці вже попрощались з фахівцем.
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