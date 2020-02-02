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Моя мечта осуществилась, – новичок Тоттенхэма эмоционально прокомментировал гол в дебютном матче против Манчестер Сити

23:32 10 Читати українською
Моя мечта осуществилась, – новичок Тоттенхэма эмоционально прокомментировал гол в дебютном матче против Манчестер Сити
Стевен Бергвейн / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Стевен Бергвейн поделился мыслями относительно победы в матче против Манчестер Сити (2:0).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Голландец отметился голом в первом же матче после перхода из ПСВ.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

"Это невероятно – моя мечта осуществилась, я забил в дебютном матче. Я так рад быть здесь и забивать. В детстве я хотел попасть сюда и играть в Премьер-лиге. Отметиться в первом матче – это просто невероятно", – цитирует Бергвейна ВВС.

Напомним, новичок "шпор" открыл счет через две минуты после удаления Зинченко, позже Сон удвоил преимущество Тоттенхэма.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн Тоттенхэм - Манчестер Сити
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