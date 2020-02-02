Моя мечта осуществилась, – новичок Тоттенхэма эмоционально прокомментировал гол в дебютном матче против Манчестер Сити

Испания — 23:43 3
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Тоттенхэм – Манчестер Сити: Зинченко ужасно подвел Гвардиолу, "шпоры" вновь "отскочили", победа Льориса и ФортуныАнглия — 22:30 717
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Зинченко получил красную карточку в матче против Тоттенхэма – видео первого удаления в карьере украинцаАнглия — 20:12 687
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