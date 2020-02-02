Моя мрія здійснилась, – новачок Тоттенхема емоційно прокоментував гол у дебютному матчі проти Манчестер Сіті

Нападник Тоттенхема Стевен Бергвейн поділився думками щодо перемоги у матчі проти Манчестер Сіті (2:0).

Нідерландець відзначився голом у першому ж матчі після перходу з ПСВ.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

"Це неймовірно – моя мрія здійснилась, я забив у дебютному матчі. Я так радий бути тут і забивати. В дитинстві я хотів потрапити сюди і грати у Прем'єр-лізі. Відзначитися у першому матчі – це просто неймовірно", – цитує Бергвейна ВВС.

Нагадаємо, новачок "шпор" відкрив рахунок через дві хвилини після вилучення Зінченка, згодом Сон подвоїв перевагу Тоттенхема.

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