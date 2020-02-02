Моя мрія здійснилась, – новачок Тоттенхема емоційно прокоментував гол у дебютному матчі проти Манчестер Сіті

Іспанія — 01:14 2043
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Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих
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Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Фаті за хвилину та сейвам тер ШтегенаІспанія — 2 лют 462
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Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиваннямІспанія — 2 лют 5703
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Тоттенхем – Манчестер Сіті: Зінченко жахливо підвів Гвардіолу, "шпори" знову "відскочили", перемога Льоріса та ФортуниАнглія — 2 лют 5903
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Барселона – Леванте: онлайн-трансляція матчу Ла ЛігиІспанія — 2 лют 511